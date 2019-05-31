رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

مصراوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل. وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين...