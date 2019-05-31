طرابلسي: نطمئن اهالي بيروت ان ملف طوفان الرملة البيضاء يسير بالاتجاه الصحيح

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أننا نطمئن اهالي ​بيروت​ ان ملف "طوفان ​الرملة البيضاء​" يسير بالاتجاه الصحيح وقد وصل الإدعاء الى قاضي التحقيق في بيروت"، معرباً عن "ِكرع للقاضاء اللبناني".

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