مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: المياه سليمة ومطابقة لمواصفات منظمة الصحة

أكدت مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان في بيان انه "خلافا لما تداولته بعض المصادر في الاعلام بشأن نسبة مادة الرصاص في ​المياه​ الموزعة، فإن المياه الموزعة في نطاق بيروت الكبرى من قبل المؤسسة هي مياه سليمة وصالحة ومطابقة لمواصفات ​منظمة الصحة العالمية​ و​مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية​".

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