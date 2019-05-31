اللجنة الثقافية في الرابطة السريانية كرمت أحدت أساتذة اللغة السريانية

أقامت اللجنة الثقافية في ​الرابطة السريانية​ حفلاً تكريماً لاستاذ ​اللغة​ السريانية، الملفان عبد الكريم شاهان، بحضور ​المطران جورج صليبا​ الآباء جوزف شابو من ​الولايات المتحدة​، الياس جرجس، شمعون كنه، جوزف نجمة، سهيل قاشا، ​المختارة​ ليلى لطي،وأعضاء جمعية أصدقاء اللغة وأعضاء قيادة الرابطة ​جورج شاهين​، يعقوب أسمر، جبران كلي.

والقى رئيس الرابطة ​حبيب افرام​ كلمة جاء فيها:"من سخريات القدر اننا نكرّم عاشقاً للغة السريانية ونتكلم العربية لنتفاهم، فكل شعب، لا قيم له لا مبادىء، هو عرضة للذوبان، كل شعب لا يقدِّر من يُعطي، من يهب ذاته لقضية، في ​السياسة​ في الايمان في اللغة، في البذل، محكوم بالهزيمة ولا مجد ولا جاه ولا منصب ولا مال يوازي أن يرتاح ضميرُكَ. هكذا نحن، في الرابطة السريانية"، مشيرا الى أنه "في زمنالعولمة حيث تكاد العربية أو حتى الفرنسية تخشى على نفسها، لنبقى لوناً محبباً في تنوع الشرق، إرثاً ثقافياً اجتماعياً نشرناه أسماء أوطان وقرى ومدن وأنهر وينابيع ولغة محكية لبنانية، لكن مع الأسف، لا من يقدِّر، حتّى مطالبتنا وإصرارنا على أن تكون اللغة السريانية لغة وطنية لم تلق الآذان الصاغية بعد، وحتّى أن اقتراحنا تعميم اللغة في ​المدارس الكاثوليكية​ ولو ساعة في الاسبوع لم يمرّ بحجة أن لا وقت في البرامج".