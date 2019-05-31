توجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، قائلة: "كلنا ثقة بك! نفتخر بقيادتك الحكيمة لقوى الأمن الداخلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي للواء عثمان: نفتخر بقيادتك الحكيمة لقوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.