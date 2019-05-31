أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، أوقفت دورية من مكتب مكافحة القمار في وحدة ​الشرطة القضائية​، 14 شخصاً داخل أحد المقاهي في ​مدينة الشويفات​، لممارستهم لعبة "تكساس بوكر" الممنوعة. كما جرى ختم المقهى بالشمع الأحمر بعد ان ضُبطت طاولتين وأدوات اللعب"، مشيرة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة القمار يوقف 14 شخصا بجرم ممارسة لعبة ممنوعة ويختم المقهى بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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