الشيخ شريفة: اقرار الموازنة يجب ان يقترن بخطوات مستدامة تعالج اسباب الوضع الاقتصادي المتردي

أعلن امين عام الاوقاف في المجلس الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت ان انجاز الموازنة العامة في الحكومة خطوة مهمة ستتبعه خطوة اهم في المجلس النيابي وهذا ما ننتظره بفارغ الصبر ورغم ذلك يجب ان يقترن هذا الاقرار بخطوات مستدامة من اجل معالجة الاسباب التي ادت الى هذا الوضع الاقتصادي المتردي وتفاقمه بهذا الشكل الذي وصلنا اليه وفي مقدمها وضع الاسس التي يمكن ان تؤدي وبشكل سريع الى وقف الهدر في المال العام وهذا يستدعي ايضا المتابعة للاجهزة القضائية لوقف الفساد وايقاف المفسدين وسارقي المال العام .
ودعا شريفة، الحكومة وبعد ان انتهت من الموازنة عليها الانصراف للاهتمام بقضايا الناس معالجة قضاياهم وصولا الى ابعاد كل ما من شأنه ان يتعب المواطن في حياته ووضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي والبيئي والتربوي وهذا كله حق للمواطن على الدولة الذي يجب ان يطمئن على مستقبله ومستقبل اولاده.
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