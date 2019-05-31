عدوان: نثمن ما قام به ديوان المحاسبة بما يتعلق بالتوظيفات غير الشرعية

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان "أننا نثمن ما قامت به النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، التي ادعت قضائياً في 4 ملفات تتعلق بالتوظيفات غير الشرعية".
وفي تصريح له، أوضح عدوان "أننا كنا قد قلنا في مداخلة إعطاء الثقة للحكومة إن محاربة الفساد والهدر تبدأ من محاسبة مخالفي القانون والتوظيف السياسي والانتخابي، وها قد بدأت هذه المحاسبة!".
ولفت الى "أننا عملنا وسنعمل كل ما في وسعنا لتستمر الإجراءات وتتوسع لتشمل جميع القضايا التي أثرناها في هذا المجال حتى نهايتها، لتشكل الخطوة الأولى في طريق الألف ميل لمكافحة الفساد".
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