نقابة المحررين: الجيش وافق على إرتياد المنتسبين للنقابة النوادي العسكرية

أفادت ​نقابة محرري الصحافة​، في بيان، أنها تلقت كتابا من ​قيادة الجيش​ يحمل موافقة ​القيادة​ على ارتياد المنتسبين الى النقابة النوادي العسكرية، وإبقاء الوضع كما هو، أي السماح لحاملي البطاقة الصحافية النقابية الصادرة عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن العام 2019 وعائلاتهم بدخول المسابح العائدة لهذه النوادي لقاء دفع البدل المحدد لذلك".

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