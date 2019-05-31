سجين فار سلم نفسه لدورية من استقصاء البقاع والبحث جار عن الـ4 الآخرين

سلم السجين الفار ك. ح. نفسه لدورية من استقصاء ​البقاع​، وما زال البحث جار عن الفارين الأربعة الآخرين. وكان مراسل "​النشرة​" في البقاع أفاد أن 5 مساجين فروا من ​سجن بعلبك​، لافتا إلى انه تشهد الآن ​مدينة بعلبك​ انتشارا كثيفا للقوى الأمنية و​الجيش​ بحثاً عنهم".

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