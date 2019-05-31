سجين فار سلم نفسه لدورية من استقصاء البقاع والبحث جار عن الـ4 الآخرين

سلم السجين الفار ك. ح. نفسه لدورية من استقصاء البقاع، وما زال البحث جار عن الفارين الأربعة الآخرين.
وكان مراسل "النشرة" في البقاع أفاد أن 5 مساجين فروا من سجن بعلبك، لافتا إلى انه تشهد الآن مدينة بعلبك انتشارا كثيفا للقوى الأمنية والجيش بحثاً عنهم".
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