الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان عناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد53): أحراج (عدد1) : الشمال (عدد1):سهلة/أكروم. أعشاب (عدد39): بيروت (عدد1):فردان. جبل لبنان(عدد9):معصريتي - بعبدات - الزلقا - فيطرون - سبلين - بكفيا - الدبية - ديك المحدي - وادي الزينة. البقاع (عدد11):تعلبايا - رياق - علي النهري - ضهور زحلة - زحلة - الهرمل (2)- تمنين الفوقا - حوش الرافقة - السعيدية. أشجار مثمرة في تربل. الجنوب (عدد11): ميس الجبل - الزرارية - الخيام - النبطية - قبريخا - ميمس - مجدلون - القرية - معروب - حاروف. وأشجار مثمرة في الحميري. Advertisements الشمال(عدد7):البيرة - كلباتا - ديرعمار - مراح الخوخ - المنية - الكويخات - أرده. منازل(عدد3): بكفيا - النبطية - بر الياس. سيارات(عدد4): بدنايل - السويسة(عكار) - باب الرمل - العبدة. مؤسسات(عدد2):تل عباس/عكار - طرابلس. نفايات (عدد2):عين زحلتا - وإطارات في زان. مختلف (عدد2):مواد بلاستيكية على شرفة شقة برج حمود - أخشاب في كفرقواص. - حوادث سير (عدد1):برج حمود ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (8) حالات طارئة. - إغاثة وإنقاذ(عدد3): سحب زورق مقابل خليج جونية - إنقاذ مواطنة من داخل مصعد في النبطية - فتح باب منزل في قرنة شهوان. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة :78 مهمة. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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