تخلية سبيل رائد في قوى الامن بكفالة مالية بعدما أوقف بجرم قبض رشى

أخلي سبيل الرائد في ​قوى الأمن الداخلي​ ش.ح لقاء كفالة مالية بعد توقيفه في شباط الماضي بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ بجرم قبض رشى.

والضابط المخلى سبيله كان أوقف مع أربعة ضباط آخرين تم الإدعاء عليهم بموجب المادة352 ​عقوبات​ وهم :العقيد ع.غ و العقيد و.م و المقدم ج.ح و النقيب ح.ق، إضافة الى عدد من الرتباء في ملفات متلازمة ومتشعبة تتراوح الجرائم فيها بين قبض الرشى وتسهيل مرور وتهريب مطلوبين وتسهيل دعارة.