أخلي سبيل الرائد في قوى الأمن الداخلي ش.ح لقاء كفالة مالية بعد توقيفه في شباط الماضي بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم قبض رشى.
والضابط المخلى سبيله كان أوقف مع أربعة ضباط آخرين تم الإدعاء عليهم بموجب المادة352 عقوبات وهم :العقيد ع.غ و العقيد و.م و المقدم ج.ح و النقيب ح.ق، إضافة الى عدد من الرتباء في ملفات متلازمة ومتشعبة تتراوح الجرائم فيها بين قبض الرشى وتسهيل مرور وتهريب مطلوبين وتسهيل دعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخلية سبيل رائد في قوى الامن بكفالة مالية بعدما أوقف بجرم قبض رشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.