حاصباني: نرحب بخطوة ديوان المحاسبة لتصحيح الوضع

رحب نائب رئيس مجلس الوزارء ​غسان حاصباني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "بالخطوة التي قام بها ​ديوان المحاسبة​ لتصحيح الوضع. وكنا قد أوصينا بها في ​مجلس الوزراء​. املين ان تستكمل بالخطوات المتبقية في أماكن اخرى سيما المؤسسات العامة والشركات والتوظيفات المقنعة".

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