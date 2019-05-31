إعدام بيونغ يانغ مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي

أعدمت ​بيونغ يانغ​ مبعوثها الخاص إلى ​الولايات المتحدة​ بعد فشل قمة هانوي التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في شباط الفائت، كما أفادت صحيفة كورية جنوبية.

وذكرت صحيفة "شوسون إلبو" إن كيم هيوك شول الذي كلّف العمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية ب​القطار​ الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رمياً بالرصاص "لخيانته القائد الأعلى" بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر لم تحدده أن "كيم هيوك شول أعدم في آذار في مطار ميريم مع أربعة مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق". ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا.

ولدى سؤاله بشأن هذه المعلومات أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أن ​واشنطن​ تسعى للتحقق منها.