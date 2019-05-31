النائب العام لدى ديوان المحاسبة: سندّعي على المخالفين في ملف التوظيفات على دفعات

اعلن النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، في حديث تلفزيوني ان "لا صلاحية للديوان بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار الحكومة بوقف التوظيف في الادارة العامة"، مشيرا الى ان "الاجراءات القانونية المتبعة هي بارسال ديوان المحاسبة كتابا الى مجلس الوزراء يذكر فيه المخالفات والمسؤولين عنها، ليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".
واكد القاضي خميس "ان الادعاءات على المخالفين لم تنته وسنستكمل الادعاءات في ملف التوظيفات لاحقاً، وعلى دفعات".
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