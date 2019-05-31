مكتب بري: لم يجرِ أي مقابلة صحفية على الإطلاق

اشار المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى انه تتداول مواقع ​صحفية​ و​مواقع التواصل الإجتماعي​ نصاً لمقابلة نسبت لدولة الرئيس نبيه بري في ​صحيفة الجمهورية​، مؤكدا ان دولته لم يجرِ أي مقابلة صحفية على الإطلاق.

وأوضح أن احدى مزايا وطننا ​لبنان​ التعددية ​الطوائف​ية والتي تشمل الطائفة اليهودية الموسوية الى جانب اخواتها من الطوائف اللبنانية الكريمة الاخرى.