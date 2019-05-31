اشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه تتداول مواقع صحفية ومواقع التواصل الإجتماعي نصاً لمقابلة نسبت لدولة الرئيس نبيه بري في صحيفة الجمهورية، مؤكدا ان دولته لم يجرِ أي مقابلة صحفية على الإطلاق.
وأوضح أن احدى مزايا وطننا لبنان التعددية الطوائفية والتي تشمل الطائفة اليهودية الموسوية الى جانب اخواتها من الطوائف اللبنانية الكريمة الاخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري: لم يجرِ أي مقابلة صحفية على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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