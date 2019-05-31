LBC: ديوان المحاسبة قرر ملاحقة كريدية لمخالفته أًصول التوظيف

أفادت قناة الـ"LBC" أن المدعي العام في ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس​ أصدر ادعاء بحق 463 موظفا ممّن تم توظيفهم خلافا للقانون بعد آب 2017. والادعاء شمل: موظفان في المديرية العامة للحبوب والشمندر ​السكري​، 3 موظفين في ​وزارة الثقافة​، 453 موظفا في هيئة ​اوجيرو​، و4 موظفين في مديرية اليانصيب الوطني اللبناني الى ذلك، قررت ​النيابة العامة​ لديوان المحاسبة ملاحقة رئيس ​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​ وعضوين آخرين في الهيئة لمخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء. كما قررت ملاحقة كريدية لإمتناعه عن إيداع النيابة العامة لديه المستندات والإيضاحات المطلوبة منه.

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