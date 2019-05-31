الشيخ عبد الأمير قبلان دعا الى استهلال شهر شوال غروب يوم الثلاثاء

دعا رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المؤمنين إلى استهلال شهر شوال لهذا العام غروب يوم الثلاثاء 29 رمضان 1440 هـ الموافق 4/6/2019م.

فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (​طريق المطار​) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الإمام قبلان اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة 8.30 من مساء يوم الثلاثاء، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق ال​لبنان​ية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر شوال من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.

وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01

من جهة ثانية، يعتذر الشيخ قبلان عن تقبل التهاني بحلول ​عيد الفطر​ السعيد نظراً للظروف الحرجة التي تعيشها المنطقة.