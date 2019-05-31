المجلس التنفيذي للرابطة المارونية قرر المراجعة عن الشكوى ضد الأسمر

أعلنت ​الرابطة المارونية​ في بيان أنه "إنطلاقاً من الصفة والمصلحة التي للرابطة المارونية بالطعن والتقاضي بخصوص أي مسألة تمس بمصالح الطائفة المارونية، وبناء على رغبة غبطة البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​،قرر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الرجوع عن الشكوى ومطالبتها بالتعويض التي أقامتها ضد ​بشارة الأسمر​".

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