أدولف فريدريك.. ملك السويد الذي قتله الطعام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أدولف فريديرك

أسباب عديدة تدفع كثيرين لتذكر فترة حكم ملك السويد أدولف فريدريك، التي امتدت بين عامي 1751 1771، فكانت فترة حكمه جزءًا من عصر الحرية التي شهدتها السويد، حيث زادت الحقوق المدنية للشعب السويدي وشهدت البلاد فترة طويلة من السلام.

وفي عام 1766، شهد حكمه أيضًا تمرير البرلمان السويدي لأول تشريع في العالم يدعم حرية الصحافة وحرية المعلومات، لكن ربما كان من الأفضل تذكر عهده بالطريقة التي انتهى بها، بعد وفاته بسبب "الأكل"، وفقًا لموقع "all thats interesting" الأيسلندي.

ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 1771، حرض "فريدريك" قبل أحد الأعياد على تناول كثير من الأطعمة الممتعة استعدادًا لموسم الصوم الكبير، حيث أنه خلال الصوم الكبير، يتخلى المسيحيون عن تناول بعض أنواع الطعام، بما في ذلك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

فكانت لدى الملك شهية كبيرة بشكل غير عادي، وربما اعتاد على الإفراط في تناول الطعام، حيث تناول الطعام والشمبانيا، ليقرر بعدها تناول ما يعرف بحلوى "سيملا"، حيث تناول منها 14 قطعة كبيرة.

و"السيملا" هو نوع من الكعك المصنوع من الطحين الأبيض الذي ظهر لأول مرة في عام 1541 في السويد، ومنذ ذلك الحين أصبح يؤكل تقليديا من قبل ملك السويد، ثم تناول حلوى "فريدريك" المميزة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تناول ذلك العدد الكبير في نهاية اليوم.