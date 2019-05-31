شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول توقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة وانعكاس ذلك على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عدد من القرى بالمحافظة تعانى من عدم وجود خدمة الصرف الصحى، كما أنها غير مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة للمحافظة، لافتا إلى أن هناك بعض القرى التى بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات وتوقفت الأعمال فجأة دون كشف النقاب عن الأسباب الحقيقية.

وطالب تمراز بعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة، على أن يتم عمل حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات المتوقفة بالمحافظة ويتم إدراجها بالخطة الاستثمارية وفقا للمناطق الأشد احتياجا، مطالبا بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات.

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