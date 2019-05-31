شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تتواصل.. ضربة جديدة تواجه الاقتصاد التركى بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الصفعات التى يتلقاها الاقتصاد التركى، خلال الفترة الحالية بفعل السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتكشف دراسة أجنبية تذيل أنقرة قائمة أكثر الدول جذبًا للكفاءات.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة في الدراسة التي قاست مدى جاذبية الدول الـ36 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للكفاءات من حول العالم، موضحة أنه خلال الدراسة التي أجراها وقف برتلسمان بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية احتلت تركيا المرتبة الأخيرة ضمن الدول التي تتوجه إليها الكفاءات من أصحاب التعليم العالي الراغبين في الهجرة.

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبعة بنود، من بينها فرص العمل والدخل والضرائب وتوقعات المستقبل والمرافق المتاحة لأفراد الأسرة والتنمية القطاعية والتنوع وجودة المعيشة.