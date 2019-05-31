النائب على عبد الواحد يطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على عتمان عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالعمل علي توسيع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب. Advertisements وأكد "عبد الواحد"، لـ"الخليج 365"، على ضرورة اعتماد المخططات التفصيلية والعمرانية الجديدة للوحدات المحلية، ووقف التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية. وأشار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية والاستراتيجية وتوسيع الأحوزة العمرانية يساهم في عملية التنمية وتعظيم موارد الوحدات المحلية.

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