شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 نقاط .. تعرف علي مساعى الحكومة لتعظيم العائد علي أصول الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها خلال العام المالي 2019-2020 إلي تعظيم العائد علي أصول الدولة، بما يعزز حصيلة الإيرادات الأخرى بالموازنة الجديدة في إطار الحرص علي تنمية وتنويع مصادر الإيردات تأكيداً علي أن السياسة المالية غير قائمة علي فرض أعباء جديدة أو إضافية.

وفي هذا الصدد، يرصد "البيان المالي" رؤية الحكومة في شأن تعظيم العائد علي أصول الدولة ومنها :

1- تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج.

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2- المضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الاصول المالية للدولة.

3- التعامل مع التشابكت المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريحي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.

4- التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.