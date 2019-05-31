برلمانى يطالب بالتصدى لسرقات التيار الكهربائى وتشديد العقوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب إحاطة حول ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، وآليات الحكومة فى التصدى لهذه الظاهرة، التى تتسبب فى ضياع الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة، وفى نفس الوقت تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، مشددا على ضرورة وضع آلية وعقوبات مغلظة لسارقى التيار، ومطالبا بتشديد الرقابة لكشف هذه الحالات، على أن يتم إلقاء الضوء على هذه الظاهرة فى وسائل الإعلام، وتحذير المواطنين من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
ولفت عضو مجلس النواب، أن قطاع الكهرباء شهد نتائج إيجابية على أرض الواقع وتحسن فى مستوى الخدمة، وهناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الإطار، وظاهرة السرقة تؤثر على مستوى الخدمة، بالإضافة للعائد على الخزانة العامة للدولة، متابعا: "لابد من رؤية من قبل الوزارة للتصدى للظاهرة".
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