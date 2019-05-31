رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة: حماية المستهلك وسلامة الغذاء تتصدران أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قال المحاسب فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن حماية المستهلك، والجودة، وسلامة الغذاء في مقدمة الأولويات التي ستعمل عليها الغرفة في المرحلة المقبلة، عقب تشكيل مجلس إدارتها الجديد.

وأشار مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى وجود مشروعًا طموحًا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للخروج من المفهوم الضيق للحماية المرتبط بالسلع المادية، وتوسعة نطاقه ليشمل الخدمات أيضًا.

وأوضح رئيس غرفة البحيرة، أن خدمات المرافق المختلفة من غاز ومياه وكهرباء، ومؤديي الخدمات أصحاب المهن كالأطباء والحلاقين والحرفيين يجب أن يخضعوا جميعًا لرقابة الجهاز بما يضمن حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة.

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وأشار مرسي إلى أن ثقافة اللجوء لجهاز حماية المستهلك، لازالت غائبة لدى المواطن برغم تعديل القانون بمزيد من الضمانات لصالح الأخير، وهو ما ستعمل الغرفة على تغييره من خلال تنظيم ندوات وحملات توعية مكثفة عقب العيد مباشرةً، خاصة وأن البحيرة بها أقدم جمعية لحماية المستهلك على مستوى الجمهورية.

وأعلن مرسي الاتفاق مع اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك ، ودعاء قنديل عضو الجهاز، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالبحيرة على إنشاء فرع للجهاز بالمحافظة، تستضيفه الغرفة التجارية بمقرها.

وتطرق مرسي في حديثه إلى البورصة السلعية المنتظر افتتاحها في أكتوبر المقبل كأحد المشروعات التي تلقى اهتمامًا خاصًا من الرئيس السيسي ودورها في ضبط أسواق المحاصيل الزراعية وتقديمها للمستهلك بسعر عادل وجودة تخضع للرقابة والمحاسبة من خلال اتباع أحدث أنظمة التكويد ليمكن تتبع مصدر كل منتج والحقل الصادر منه، بما يحقق ضمان سلامة الغذاء.