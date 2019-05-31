القبض على متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية صاحب محل ملابس، متهم بالاستيرء على 2 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها في تجارة الملابس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

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تلقي العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، من "م. ج"، مسئول مشتريات بشركة أدوية، و"و م ح"، سباك، و"ت و م"، سباك، بتضررهم من "ع م م"، صاحب محل ملابس، وزوجته المدعوة "م.م"، واتهامهم لهما بالاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تبلغ حوالى 2 مليون جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس.

جري إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية صحة البلاغات.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11085 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.