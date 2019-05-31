تعرّف على "قصر الصفا" الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة

نشرت وسائل إعلام سعودية معلومات حول قصر الصفا، المطل على مكة المكرمة، حيث تستضيف السعودية فيه القمم الثلاث، العربية والخليجية والإسلامية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قصر الصفا يقع شرقي البيت العتيق، و"يطل على الحرم المكي، وأحد أشهر القصور الرسميةعلى المستويين العربي والإسلامي، لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض".
وأوضحت الصحيفة أن القصر "شيد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز على قمة جبل أبي قبيس، في الجهة الشرقية للمسجد
وتوقعت الصحيفة أن "القمم الثلاث المنعقدة في الليالي المباركة من رمضان بإطلالتها على البيت العتيق تحت سقف قصر الصفا على قمة الجبل الأمين ستنتج للأمة الإسلامية رخاء وازدهارا وحفظا لسلامها واستقرارها وترابطا بصفوفها وردعا لأعدائها".
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