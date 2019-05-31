الجيش الجزائري يستخدم طائرات مسيرة لمكافحة الإرهاب على الحدود

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية استخدام الجيش لطائرات مسيرة "جزائرية الصنع"، لتدمير "أهداف للجماعات الإرهابية" تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوي عبر طائرات من نفس الطراز.
وكشف بيان للوزارة، أمس الخميس، أن استخدام هذا النوع من الطائرات جاء تنفيذا لأوامر رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، "بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومواصلةالعمليات المنفذة الشهر الماضي".
وتحمل هذه الطائرات أسماء الجزائر 54 ( الصومام)، والجزائر 54 (05 يوليو 1962)، والجزائر 55 ( زكار)، في إشارة إلى تواريخ ومحطات مهمة من الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وأضاف البيان أن المهمة بدأت بتنفيذ "استطلاع جوي تمكنت خلاله أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية،
وفي سياق آخر، أكد الجيش الجزائري اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة شمال شرق مدينة إن أمناس المتاخمة للحدود الليبية، واحتوى على قاذفات صاروخية وقذائف "آر بي جي 7"، إلى جانب رشاشات ومسدسات وكمية من الذخيرة.
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