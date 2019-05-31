السلطات السودانية تغلق مكتب قناة الجزيرة القطرية وتسحب ترخيص عملها

أفاد مراسل RT في السودان، مساء الخميس، بأن السلطات المختصة في المجلس العسكري الانتقالي أصدرت قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان. في السودان. وكتبت قناة الجزيرة على حسابها في "تويتر" أن "السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارا من اليوم". وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.

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