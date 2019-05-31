وزير الخارجية السعودي يؤكد نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

أكد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الجمعة، نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لموقف المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وقال العساف - خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بمكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - إن "دول مجلس التعاون الخليجي لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكف عن

وأوضح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - إن "دول مجلس التعاون الخليجي لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكف عندعم الأعمال الإرهابية في دولنا وأن تكون جارًا متعاونًا مع الدول العربية".وأوضح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن التركيز كان على الهجمتين الإرهابيتين على السفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والهجمات بالدرونز على محطتي الضخ في عفيف والدوادمي، مشيرا إلى أن هجمات المليشيات الحوثية على المملكة كثيرة جداً و بلغت حتى الآن 225 صاروخاً و 155 طيارة مسيرة درونز.

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