استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الطفل عبد الله لؤي غيث (16 عاماً) قرب بيت لحم، برصاصة أطلقها جنود الاحتلال، واخترقت قلبه ورئتيه". وأضاف أن الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عاماً) جُرح أيضاً.

وأفادت وسائل إعلام أن الفتى كان واحداً من عشرات المواطنين، الذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى المسجد الأقصى.

ولم تؤكد أي جهة مستقلة ظروف استشهاد الفتى الفلسطيني.

ويفصل بيت لحم عن القدس ما يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي اسم "جدار أمني" وتقول أنها شيدته لمنع هجمات مصدرها الضفة الغربية المحتلة. وكان بدأ بناؤه في أوج الانتفاضة الفلسطينية (2000-2005) وسيبلغ طوله عند الانتهاء منه 712 كلم.

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في المقابل، يؤكد الفلسطينيون أن "جدار الفصل العنصري" المكون من أسلاك شائكة وخنادق وأسيجة كهربائية وجدران من الإسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار، يشكل أحد أبرز المظاهر المقيتة للاحتلال الاسرائيلي.

والجدار الذي تم تشييد ثلثيه يسمم حياة الفلسطينيين وسط اتهامات بأن الهدف منه إقامة حدود جديدة.

ويقع 85 بالمئة من الجدار في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وهو يعزل 9.4 بالمئة من الأراضي الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.