4 قتلى بهجوم على قافلة أميركية في كابول

قال مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أميركية في العاصمة كابول، اليوم الجمعة، مما أدى مقتل أربعة أفغان على الأقل وإصابة أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة، في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.
وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي: "للأسف استشهد أربعة من مواطنينا في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون صودف مرورهم في المكان".
وصرّح متحدّث باسم قوة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن أربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة.
وذكر متحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أميركية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة لكنه لم يخض في التفاصيل.
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لكن وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالي للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.
وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري، أسفر عن مقتل ستة على الأقل.
وعادة تتنقل القوات الأميركية في كابول في آليات عالية ومصفّحة قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم "مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن". وهي آليات صلبة لكن يسهل رصدها.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك لكن طالبان رفضت دعوته لتتواصل بذلك أعمال العنف في البلاد.
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