أميركا إلى مجلس الأمن بشأن السفن وطهران “فهمت الرسالة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 01:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة وحلفائها غير مقبولة، في وقت حمّل فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران مسؤولية هجمات الناقلات النفطية في الخليج لرفع أسعار النفط العالمية.

وأضاف بومبيو أنه سيتم تقديم أدلة لمجلس الأمن حول تورط إيران في الهجوم على سفن قبالة السواحل الإماراتية، مؤكدا أن التهديد الإيراني لم ينته بعد.

بينما أكد مبعوث الخارجية الأميركية لشؤون إيران برايان هوك أن واشنطن سترد بالقوة العسكرية في حال استهدفت إيران المصالح الأميركية.

وتابع أن الولايات المتحدة قد أعادت تموضع قدراتها العسكرية في المنطقة، وإيران قد فهمت الرسالة بشكل واضح.

الإمارات تعلن

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت منذ أيام، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

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وقالت الخارجية الإماراتية في بيان حينها، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حينها، وبدأ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت وقتها إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أية أضرار بشرية أو إصابات، كما لم يحدث أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

أما هويات السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، هي: سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية.

وأسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها هي: (M.V.ALMARZOQAH – KSA Flag) و (M.V. AMJAD – KSA Flag) و (M.V. A.MICHEL – UAE Flag) و (M.V. ANDREA VICTORY- Norway Flag)..

المصدر: دبي – العربية نت