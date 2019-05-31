الصين تتهم أميركا بالكذب.. وتشهر لائحتها السوداء

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الجمعة بـ”الكذب” بشكل متكرر، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن حرب الرسوم الجمركية تحمل “أثرا مدمّرا” على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري الجمعة، إن “الجانب الأميركي أدلى بتصريحات كاذبة أكثر من مرة. في كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو دؤوبة وحتى مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف “أريد أن أحذّر الجانب الأميركي من أن عليهم عدم المبالغة في تقدير قدرتهم على نشر الشائعات ولا التقليل من شأن حكمة الآخرين”.

قائمة سوداء

إلى ذلك، أعلنت الصين الجمعة أنها ستضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية “غير الموثوق بها” في تصعيد جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة جاو فينغ إنه “سيتم إدراج الشركات الأجنبية والمنظمات والأفراد، الذين لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظرا ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية، على قائمة للكيانات غير الموثوق بها”.

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ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد أن عمد ترمب مطلع مايو إلى زيادة الرسوم على سلع مصدرها العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار مع فشل المحادثات في واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بعدما اتهم بكين بالتنصل من التزاماتها. وقال الرئيس الأميركي إن “الرسوم تحمل أثراً مدمراً على الصين. الناس يهربون مع شركاتهم من البلاد”، مع أنه لم يذكر تداعيات الرسوم الجمركية على المستوردين والمستهلكين في الولايات المتحدة. وأضاف “يمكنني القول لكم بأن الصين ترغب كثيرا بالتوصل إلى اتفاق. أصبحت دولة ضعيفة للغاية”.

في حين تستعد بكين لزيادة الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار في قرار يدخل حيّز التنفيذ السبت.

المصدر: العربية.نت – وكالات