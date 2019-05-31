ترمب يهدد المكسيك

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 حزيران القادم، فيحال استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود.
وقال ترمب عبر “توتير” إن “الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، إذا لم توقف المكسيك إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها”.
ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض فإن الرسوم الجمركية على البضائع المكسيكية قد ترتفع بشكل تدريجي لتصل إلى مستوى 25% في تشرين الأول المقبل. أضاف البيان، أن واشنطن تحتفظ بحق إلغاء هذه الرسوم “وفقا لتقديرها الخاص”.
من جهتها، اعتبرت المكسيك إعلان ترمب بـ “الكارثي”، وقال خيسوس سياذي، المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية، إنه “أمر كارثي، هذا التهديد إذا نفذ سيكون في منتهى الخطورة”.
ودعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي للحوار، معلنا في الوقت نفسه أن وفدا مكسيكيا سيتوجه الجمعة إلى واشنطن.
المصدر روسيا اليوم
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