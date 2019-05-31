كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تتبنى انفجاراً أسفر عن مقتل 4 مدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها، عن انفجار سيارة ملغومة شرق العاصمة الأفغانية كابول، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، والذي قال مسؤول إنه "أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، على الأقل".

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن "سيارة مفخخة انفجرت في قافلة أمريكية بالمدينة"، مضيفاً أن أربعة من أفراد الجيش الأمريكي أصيبوا بجروح طفيفة.

وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقًا لما ذكره نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية.

Advertisements

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تدمير سيارتين تابعتين لقوات أجنبية في الهجوم ومقتل 10 من أفراد الأمن.

ورغم استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة والمسلحين بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ أمد بعيد في أفغانستان، يشن المسلحون هجمات تستهدف القوات الأفغانية والدولية بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لمحللين، تعتقد طالبان أن الحفاظ على اليد العليا في الصراع قد يمنحها تأثيراً على طاولة المفاوضات.