ميليشيا الحوثي تغلق مكتب امديست

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أغلقت ميليشيا الحوثي، مكتب مؤسسة "امديست"، في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من دون مبرر.

وذكرت المؤسسة على حسابها في فيس بوك، أن ميليشيا الحوثي "أغلقت مكتب صنعاء في 16 ديسمبر 2018، ولم تزودنا بأي مبرر لهذا الإجراء أو جدول زمني لإعادة فتح المكتب".

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وأشارت، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإلكتروني، إلى أنها واحدة من أطول المؤسسات العاملة في صنعاء، مضيفة "أنشأنا مكتبنا هناك في 1981، فقد وفرنا فرصاً للتعليم والتدريب والاختبار".

وجاء في البلاغ "تأسف AMIDEAST لأننا لم نعد قادرين على تقديم خدماتنا التعليمية -تقديم المشورة والاختبار والتدريب وبرامج التبادل- من خلال مكتبنا في صنعاء".

وقالت "سنستمر في تقديم هذه الخدمات لجميع اليمنيين من خلال مكتبنا في عدن، الذي لا يزال مفتوحاً، على الرغم من أننا ندرك أنه من الصعب على أولئك الذين يعيشون بعيداً عن عدن الوصول إلى هذه الخدمات".