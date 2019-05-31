كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل رهينة هولندي أثناء محاولته الهروب في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل مصور هولندي محتجز في الفلبين منذ سنة 2012، اليوم الجمعة، بعد محاولته الهروب من قبضة خاطفيه.

وأكدت السلطات الأمنية في مانيلا أن المصور الهولندي قتل رميا بالرصاص من قبل خاطفيه المنتمين إلى جماعة "أبو سياف" عند محاولته الهروب، بعد نشوب تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجماعة وجنود فلبينيين في أدغال مقاطعة "سولو" الجبلية.

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وأضافت أن ستة عناصر على الأقل من الجماعة المتمردة قتلوا أثناء العملية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن بلاده على اتصال مع السلطات الفلبينية وستسعى للحصول على المزيد من التوضيحات حول ملابسات مقتل المصور، وقال إنه "مصدوم من العاقبة المفجعة" التي أصابت المواطن الهولندي.

يذكر أن جماعة "أبو سياف" بايعت تنظيم "داعش" في وقت سابق، كما أنها متورطة في العديد من الهجمات التي استهدفت جنودا ومدنيين في الفلبين.