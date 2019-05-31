كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرات يوم القدس في إيران تندد بـ"صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد المشاركون في مسيرات يوم القدس في المدن الإيرانية، بصفقة القرن ومؤتمر البحرين حول فلسطين، معتبرين أن السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة.

ونقل التلفزيون الرسمي البيان الختامي لمسيرات يوم القدس في المدن الإيرانية، اليوم الجمعة: "نندد بصفقة القرن ومؤتمر البحرين وما يتبعهما على يد الأمريكي وأتباعه ونعتبر أن السبيل الوحيد لتحرير فلسطين المحتلة هو المقاومة واستمرار الانتفاضة أمام هذا العدو المحتل الغاصب".

وتابع البيان: "ندعو إلى تطوير وتعزيز القدرات العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع المجالات ونطالب السلطات الثلاث بدعم هذا الأمر في أي جهة تحتاجها".

Advertisements

وشارك الملايين من الشعب الإيراني وجميع المسؤولين في إيران وبعضا من الشعوب الإسلامية الأخرى في هذه المسيرات.

وأطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في أنحاء البلاد شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس.

يذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الإمام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.