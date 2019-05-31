جماهير الوداد تنجو من الموت في تونس.. اعتداء خطير استهدفهم بالطريق السيار – صور وفيديو

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تعرض العشرات من أنصار فريق الوداد ابيضاوي لكرة القدم، المتواجين في تونس، فجر اليوم الجمعة، لاعتداء جديد، من طرف مجهولين، يرجح أن يكونوا من أنصار فريق الترجي التونسي، وذلك في طريقهم للفندق قادمين من المطار.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه الحافلة في الطريق السيار، من المطار صوب فندقهم بمدينة سوسة، تعرضت حافلة جماهير الوداد، للرشق بحجارة من حجم كبير، ما أدى لتخريب الحافلة، وتهشيم زجاجها، وكادت أن تؤدي لكارثة إنسانية حقيقة لولى الألطاف الإلهية.
وعاشت الجماهير الودادية، رعبا حقيقيا، في طريقها للفندق، بعد أن تفاجأت بوابل من الجارة ذات الحجم الكبير وهي تخترق الحافلة، وتكسر زجاجها الجانبي، ويبدو أن هذا العمل قد كان مدبرا من قبل هؤلاء المعتدين.
وتوقفت حافلة الجماهير في منتصف الطريق، بالطريق السيار، قبل أن تأتي الشرطة بعد دقائق، وتفتح تحقيقا في الموضوع.
وليس هذا الاعتداء هو الوحيد الذي تعرضت له جماهير الوداد المتواجدة هناك في تونس، فقد نقل، أمس الخميس، مجموعة من الوداديين إل المستشفى بعد أن تعرضوا لاعتداء من تونسيين، في فندق إقامتهم.
إليكم صور وفيديو من الاعتداء:
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