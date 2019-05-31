مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض “تعذيب نفسي”

أكد مقرر للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تمكن مع أطباء من لقاء جوليان أسانج في السجن، وأن “جميع عوارض التعذيب النفسي” الذي تعرض له “خلال عدة سنوات” بادية عليه.

وقال الخبير المستقل في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي نيلس ميلزر في بيان “تعرض أسانج عمدا ، ولعدة سنوات، إلى أشكال خطيرة من العقوبات والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، والتي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا بأنها تعذيب نفسي”.

وقال محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، أمس الخميس، إن موكله مريض جداً ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا، في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل الماضي.

ويواجه أسانج إجمالاً 18 اتهاماً جنائياً أميركياً قد يقضي بموجبها عقوداً في السجن إذا أدين فيها.