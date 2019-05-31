نائب برلماني يراسل وزير الداخلية بخصوص ترحيل المهاجرين السريين

وجه إبراهيم بوغضن، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تيزنيت، أول أمس الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص تفريق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء بالمدينة، والمرحلين من مدن الشمال، والتدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الظاهرة.

وبحسب ما أوردته المراسلة، فإن لظاهرة تدفق المهاجرين غير النظاميين آثار سلبية على النسيج الاجتماعي لمدينة متوسطة كمدينة تيزنيت المعروفة بطابعها الهادئ، وبتجانس مكوناتها البشرية.

وأضافت المراسلة ذاتها، أن هؤلاء الأفارقة يعيشون لعدة أيام في أوضاع إنسانية مزرية، قبل أن يغادروا المدينة نحو مدن الشمال مرة أخر، حيث تتكرر نفس عملية تفريغ الأفارقة، مما ينتج عنه انتشار التسول في الطرقات والمدارات.