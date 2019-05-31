عقرب ترسل طفلا لقسم الإنعاش.. وغياب المصل يهدد حياته 

تعرض طفل يبلغ عشر سنوات، صباح أمس الخميس، للسعة عقرب، نقل على إثرها للمستشفى الجهوي بني ملال في حالة خطيرة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن طفل ينحدر من جماعة سوق السبت اولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لطفل، لكن حالته الخطيرة وإنعدام المصل المضاد لسم العقارب بالمستشفى، تقرر إحالته على قسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية.

ويتم سنويا تسجيل عدة إصابات بلسعات العقارب والأفاعي بمنطقة أزيلال ونواحي، مما يخلف عدة وفيات، كان آخرها موت طفل يبلغ ثلاث سنوات بتنانت إقليم أزيلال الثلاثاء الماضي.