انت الان تتابع تفاصيل خبر قتلى وجرحى بينهم أمريكان في هجومين بأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 12:50 مساءً - قتل أربعة مدنيين وثلاثة جنود أفغان، بالإضافة لإصابة جنود أمريكيين بجراح، من جراء هجومين شنتهما عناصر حركة طالبان على نقطتين أمنيتين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، قوله: "استشهد أربعة من مواطنينا في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون صودف مرورهم في المكان".

من جانبه أوضح والي بادغيس، عبد الغفور مالك زاي، في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، أنّ ثلاثة جنود قتلوا من جراء هجوم شنه عناصر حركة طالبان على نقطة عسكرية في قضاء "مورغاب" التابع للولاية.

وأردف أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 عسكريين آخرين بجروح، مؤكداً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر طالبان.

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وأوضح متحدّث باسم قوة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، أنّ الجنود الأربعة الأمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة.

وتستخدم القوات الأمريكية في كابول آليات عالية ومصفّحة قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم "مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن"، وهي آليات صلبة لكن يسهل رصدها.

بدوره أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي قال إنه "أدى إلى مقتل 10 من ضباط وجنود قوات الغزو (الناتو)".

وأمس الخميس، قتل 6 أشخاص من جراء هجوم انتحاري نفّذه أحد عناصر تنظيم "داعش" أمام كلية عسكرية بالعاصمة كابول، في الوقت الذي كان يجري اجتماعاً تفاوضياً بين طالبان والمعارضة الأفغانية في روسيا.