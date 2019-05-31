نتائج قمتي مكة وغلق الجزيرة بالسودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة الذي يدين تدخلات إيران وإرهاب الحوثي، ومباحثات حفتر يبحث مع بوتين آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وشقيق مرشد إيران يعترف بجرائم النظام ويطالب بالاعتذار للشعب، والسودان يغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم ويسحب ترخيصه، والملك سلمان يؤكد أن تهديدات إيران ستواجه عن طريق التعاون بمنتهى "الحزم والعزم". وأزمة ثقة بين طرفي التفاوض بأزمة السودان.

أما في الاقتصاد فتطالعون فضح أمريكا لدوافع إيران لمهاجمة ناقلات الخليج لرفع أسعار النفط، وجنوب السودان يعيد فتح حقل "التور" النفطي للمرة الأولى منذ 2011، وواشنطن تتوعد أي دولة تشتري النفط الإيراني بعقوبات.

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وإلى الملاعب، تتعرفون على المزيد عن خطط توتنهام لضم دراكسلر.

وفي التكنولوجيا، تحديث جديد خرائط جوجل لتجنب المخالفات المرورية، أما في الفن فيمكنكم المشاركة في استفتاء "العين الإخبارية" لاختيار الأفضل في رمضان.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 31 مايو/أيار 2019.

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