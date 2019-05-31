شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة أوروبية بزيارة مؤجلة لألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (برلين) بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين. بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين. ومن المقرر أن بومبيو سيجتمع خلال زيارته مع نظيره الألماني هايكو ماس والمستشارة أنجيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التي تستمر نصف يوم. وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.



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