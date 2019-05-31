شكرا لقرائتكم الصين: أميركا مهووسة بالكذب ونشر الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الجمعة بـ"الكذب" بشكل متكرر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حرب الرسوم الجمركية تحمل "أثرا مدمّرا" على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري الجمعة، إن "الجانب الأميركي أدلى بتصريحات كاذبة أكثر من مرة. في كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو دؤوبة وحتى مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، أضاف "أريد أن أحذّر الجانب الأميركي من أن عليهم عدم المبالغة في تقدير قدرتهم على نشر الشائعات ولا التقليل من شأن حكمة الآخرين".

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إلى ذلك، وضعت الصين قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها" بحسب ما أفادت وكالة شينخوا الجمعة.

يذكر أن ترمب زاد الرسوم على سلع مصدرها العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار هذا الشهر مع فشل المحادثات في واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بعدما اتهم بكين بالتنصل من التزاماتها. وقال الرئيس الأميركي إن "الرسوم تحمل أثراً مدمراً على الصين. الناس يهربون مع شركاتهم من البلاد"، مع أنه لم يذكر تداعيات الرسوم الجمركية على المستوردين والمستهلكين في الولايات المتحدة. وأضاف "يمكنني القول لكم بأن الصين ترغب كثيرا بالتوصل إلى اتفاق. أصبحت دولة ضعيفة للغاية".

في حين تستعد بكين لزيادة الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار في قرار يدخل حيّز التنفيذ السبت.