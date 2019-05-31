لم ينظر فى وجهه... كيف صافح ولى العهد السعودى رئيس الوزراء القطرى.. فيديو

كتبت شيرين عادل

شهد قصر الصفا قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمصافحة عابرة لرئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وذلك من باب بروتوكول الترحيب فقط دون حتى النظر لوجه المسئول القطري.

وعرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وتشهد السعودية ثلاث قمم، اثنتين خليجية وعربية طارئتين، وإسلامية في دورتها الـ 14، وتشارك قطر في القمم الثلاث بوفد برئاسة رئيس وزراء...