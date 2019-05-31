كتبت شيرين عادل
شهد قصر الصفا قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمصافحة عابرة لرئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وذلك من باب بروتوكول الترحيب فقط دون حتى النظر لوجه المسئول القطري.
وعرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وتشهد السعودية ثلاث قمم، اثنتين خليجية وعربية طارئتين، وإسلامية في دورتها الـ 14، وتشارك قطر في القمم الثلاث بوفد برئاسة رئيس وزراء...
كانت هذه تفاصيل خبر لم ينظر فى وجهه... كيف صافح ولى العهد السعودى رئيس الوزراء القطرى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.