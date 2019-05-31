"اصدقاء الجامعة اللبنانية" تعلن تضامنها مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين

لفتت جمعية "اصدقاء ​الجامعة اللبنانية​- أوليب" الى أنه بعد أن "قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إستمرار الإضراب الشامل في كافة الكليات والفروع، محذّرة من أن "الجامعة الوطنيّة أصبحت في خطر داهم نتيجة ل​سياسة​ السلطة القائمة على التهميش والإهمال عبر وضع موازنة عامة تضع الجامعة اللبنانية على سكة الزوال"، تعلن الجمعية وقوفها الى "جانب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في يوم التضامن مع الجامعة اللبنانية دعماً لها ولمطالب ​الاساتذة​ المتفرغين والمتقاعدين والاداريين و​الطلاب​".

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